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Mersin’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Mersin’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

M.D. yönetimindeki 06 CMY 201 plakalı otomobil, Mersin-Antalya kara yolunda kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Muzaffer Kaya idaresindeki 33 AKN 534 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Sıkıştığı kamyonetten itfaiye ekiplerince çıkarılan Kaya, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü M.D. ile yanındaki 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (AA)

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