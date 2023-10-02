Mersin’de FETÖ’cü eski emniyet amiri tutuklandı

Mersin’de Fethullahçı Terör Örgütü mensubu olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet amiri H.H yapılan operasyonla yakalandı. H.H, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin’de Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/ PDY) soruşturması çerçevesinde örgütte farklı bir isimde kayıtlı olan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet amiri H.H tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmaları sürdürüyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında örgütün üyesi olan ve toplantılarında yer aldığı tespit edilen, örgütün E.A. olarak kodladığı H.H'nin adresi belirlendi. Bir süre fiziki ve teknik takibe alınan H.H. adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

H.H'nin hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce emniyet amiri rütbesiyle görev yaptığı, ancak meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Emniyette yapılan işlemlerden sonra mahkemeye çıkartılan H.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.