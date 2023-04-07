Abone Ol

Mesai arkadaşını bıçakladı

İstanbul'da bir fabrikada çalışan M.H., mesai arkadaşı Ayhan Ö.'yü darp ettikten sonra bıçakladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Mesai arkadaşını bıçakladı

Arnavutköy ilçesinde bir fabrikada çalışan ve aralarında husumet bulunan M.H. ve yanındaki S.H., iş çıkışı mesai arkadaşları Ayhan Ö.’nün otomobilini önlerini keserek durdurdu.

M.H. ve S.H. otomobilden inerek Ayhan Ö.’yü yumruk, tekme ve sopalarla darp etti. Daha sonra M.H. yanındaki bıçakla Ayhan Ö.’yü yaraladı.

Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ayhan Ö.’nün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. M.H. ve S.H. olay yerinden kaçarken, Saldırı anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (DHA)

İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralıİlginizi Çekebilirİki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralıGaziosmanpaşa'da iki grup arasında 'silahlı bıçaklı' kavgaİlginizi ÇekebilirGaziosmanpaşa'da iki grup arasında 'silahlı bıçaklı' kavga

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam