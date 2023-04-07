Mesai arkadaşını bıçakladı

İstanbul'da bir fabrikada çalışan M.H., mesai arkadaşı Ayhan Ö.'yü darp ettikten sonra bıçakladı.

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Arnavutköy ilçesinde bir fabrikada çalışan ve aralarında husumet bulunan M.H. ve yanındaki S.H., iş çıkışı mesai arkadaşları Ayhan Ö.’nün otomobilini önlerini keserek durdurdu.

M.H. ve S.H. otomobilden inerek Ayhan Ö.’yü yumruk, tekme ve sopalarla darp etti. Daha sonra M.H. yanındaki bıçakla Ayhan Ö.’yü yaraladı.

Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ayhan Ö.’nün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. M.H. ve S.H. olay yerinden kaçarken, Saldırı anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (DHA)

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