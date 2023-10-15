Metrobüs arızalandı, yoğunluk yaşandı

İstanbul'un Beylikdüzü-Zincirlikuyu hattında sefer yapan bir metrobüs, Bahçelievler Ömür Durağı'nda meydana gelen bir arıza nedeniyle seferlerde aksama yol açtı.

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Zincirlikuyu yönüne giden bir metrobüs, Bahçelievler Ömür Durağı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı. Arıza nedeniyle seferler tek yönde yapılma zorunluluğu doğdu ve bekleyen yolcular araçlardan indirildi. Bu durum nedeniyle durakta yolcu ve araç yoğunluğu oluştu.

Belediye ekipleri, araç geçişlerini kontrollü bir şekilde yönlendirerek yolcuları uygun metrobüslere yönlendirdi. Yaklaşık 20 dakika sonra arızalanan metrobüs yoldan kaldırıldı. Ancak, bazı yolcuların gelen metrobüslerin dolu olması nedeniyle binemedikleri ve gidecekleri yere geç kaldıkları için görevlilere tepki gösterdikleri gözlendi.

Metrobüs yolunda biriken araçlar seferlerin gecikmesine neden oldu. (AA)