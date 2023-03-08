Metrobüste 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli için istenen ceza belli oldu

Metrobüs'te tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaralayan Gökay Atilan hakkında iddianame hazırlandı. Şüpheli Atilan hakkında 'Basit yaralama' suçundan toplamda 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Merter’de geçen yıl Şubat ayında, metrobüste yolcular arasında yaşanan kavgada, iki kişiyi bıçakla yaralayan Gökay Atilan hakkında iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Gökay Atilan’ın ifadesine yer verildi. Atilan, Murat Köklü isimli yolcunun metrobüste bir kadınla tartıştığını, müdahale edince de kendisine küfür ettiğini ileri sürdü.

Murat Köklü ile o sırada yanında olan amcası Mustafa Köklü’nün birlikte saldırdıklarını iddia eden Atilan, korktuğunu ve kendisini savunmak amacıyla hareket ettiğini söyledi. Köklü’yü bacağına 2 bıçak darbesiyle yaraladığını, pişman olduğunu belirten Atilan, kendisine saldırdıkları gerekçesiyle Murat ve Mustafa Köklü’den şikayetçi olduğunu bildirdi.

“NEDEN BAKTIĞIMI SORDU”

Murat Köklü ise, “Metrobüste bir kadın bana kendisine neden baktığımı sordu. Ben de ona bakmadığımı söyledim. Bu sırada Gökay Atilan amcam Mustafa’ya saldırdı. Amcamı bacağından bıçakladı, engellemeye çalışırken elimden yaralandım, şikayetçiyim” dedi. Benzer şekilde ifade veren Mustafa Köklü de şikayetçi olduğunu belirtti.

İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre, şüpheli ve şikayetçilerin basit tıbbi müdahale ile giderilebilir ölçüde yaralandığı bildirildi. Cumhuriyet savcısı, Atilan’ın her iki şikayetçiye karşı ayrı ayrı ‘Basit yaralama’ suçunu işlediğini belirterek, toplamda 1 yıla 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. (DHA)

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