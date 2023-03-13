Metrobüste iki kişiyi bıçakla yaralamıştı: Ben sadece genç bir kızı ve kendimi korudum

Metrobüste tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaralayan ve 3 yıla kadar hapsi istenen Gökay Atilan, "Müştekilerden Murat Köklü metrobüste bir kıza küfür edip üzerine yürüdü, dövecekti. O esnada ben araya girdim. Sadece genç bir kızı ve kendimi koruma amacıyla hareket ettim" dedi.

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Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık Gökay Atilan, şikayetçiler Mustafa ve Murat Kökçü ile taraf avukatları katıldı.

“DAYANACAK GÜCÜM KALMAYINCA CEBİMDEKİ ÇAKIYI ÇIKARDIM”

Duruşmada savunma yapan Gökay Atilan, “Metrobüse binmiştim, Merter durağındaydık. Murat Köklü ve çaprazımda oturan kız arasında tartışma çıktı. Kıza küfür edip üzerine yürüdü, dövecekti. O esnada ben ayağa kalkıp ‘Karşında kadın var’ dedim. Murat bana da küfretti. Ben de ‘Sen kime küfür ediyorsun’ deyince, Mustafa Köklü yanıma yaklaşıp gözüme yumruk attı. Mustafa’yı ittim, ikisi birlikte üzerime saldırdılar. Beni yere yatırmak istediler, direnince boğuşma yaşandı. En son beni yere eğdiler, nefesimin kesildiğini söyledim ama dinlemediler. Dayanacak gücüm kalmayınca, en son cebimdeki çakıyı çıkardım. Bıçağın sadece uç kısmı dışarda kalacak şekilde tuttum. Geri kalanı avucumun içindeydi. Mustafa ensemden bastırdığı için onun bacağına üç ya da dört kez sapladım” dedi.

“GENÇ BİR KIZI VE KENDİMİ KORUMA AMACIYLA HAREKET ETTİM”

Murat Köklü’yü kendisinden uzaklaştırmak için bıçakla vuruyor gibi yaptığını anlatan Atilan, “Mustafa kalktığı yerden geldi bana sarıldı. Bıçak elimdeydi ancak bıçağı kullanmadım, isteseydim kullanırdım. Mustafa’nın eşi yanıma geldi. Elindeki şemsiyeyle suratıma ve elime vurdu. O esnada yolculara bağırdım, polis çağırmalarını istedim. Polis ekiplerinin aracına giderken bile Murat karıma ve bana defalarca küfretti, beni öldüreceğini söyledi. Ben nezarete alındıktan bir kaç saat sonra Murat getirildi. Nezaretin kapısında da bana saldırmaya çalıştı. Ben sadece genç bir kızı ve kendimi koruma amacıyla hareket ettim. Murat Köklü’yü yaralamadım. Benden bıçağı almaya çalışırken yaralanmış olması lazım” dedi.

“KARNIMDA DA BIÇAK İZİ VARDI MONT BENİ KORUMUŞ”

Mustafa Köklü duruşmadaki ifadesinde uyuduğunu tartışma seslerine uyandığını belirterek, “Murat amcamın oğludur. Ortalık bir anda karıştı. Benim sanığa karşı herhangi bir sözlü müdahalem olmadı. Sanık bir anda gelip bıçağı bacağıma iki sefer sapladı. Bıçağı gördükten sonra ‘Bıçak var, uzak durun’ dedim. Hatta sanıktan defalarca bıçağı bırakmasını istedim ancak bırakmadı. Bıçakla saldırmaması için sarıldım. Yere düştüm ancak sanık Murat’a saldırınca, ben de tekrar müdahale ettim. Eşim de bıçağı bıraksın diye şemsiyeyle eline vurdu. Sanığın beyanlarını kabul etmiyorum. Sadece bıçağın ucuyla yaralamadı. Polisler sanığı götürürken eşim ve çocuklarımın yanında bana ‘Size iyi yaptım’ dedi. O esnada ben yerde yatıyordum. Şikayetçiyim. Eşim ve çocuğum olaydan dolayı psikolojik destek aldı. Karnımda da bıçak izi vardı. Mont beni korumuş. Bacağıma bıçak saplanmasından dolayı sürekli ayakta duramıyorum. Bıçak Murat’a denk gelmiş olabilir, ben görmedim. Murat bıçağı almaya çalıştı. O esnada yaralanmış olabilir” dedi.

“BİLEREK BIÇAĞI ELİME SOKTU”

Murat Köklü ise ifadesinde, “Ben yeğenimi göz takibiyle takip ediyordum. Bir hanımefendi ‘Neden bakıyorsun’ dedi. Ben de ‘Ben evliyim, size bakmıyorum. Yeğenimi gözümle takip ediyorum’ dedim. Tartışma sırasında amcam, ‘Karşındaki bayan tartışma’ dedi. Beni oradan kaldırdı. Ben kadına ya da sanığa bir şey söylemedim. Amcam beni kaldırınca, bir kişi beni kenara çekti. O sırada sanık amcamın bacaklarına bıçak sapladı. Sanığın elinden bıçağı almaya çalıştım. O esnada sanık bilerek bıçağı elime soktu, elim kesildi. Amcam araya girmeseydi bıçakla beni yaralayacaktı. Belki öldürebilirdi de. Daha sonra bekçiler geldi olaya müdahale oldu. Yanımızda yengem ve yeğenlerimiz vardı. Bıçak onlara da gelebilirdi. Bıçağı gözü dönmüş gibi sallıyordu” dedi.

Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Atilan’ın her iki şikayetçiye karşı ayrı ayrı ‘Basit yaralama’ suçunu işlediği belirtilerek, toplamda 1 yıla 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. (DHA)

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