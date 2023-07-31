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Mevlite giden 73 kişi hastanelik oldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde mevlit yemeğine katılan 73 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı.

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Mevlite giden 73 kişi hastanelik oldu

Denizli’de yaşayan S.Ö’nün vefat eden annesi için okuttuğu mevlitte davetlilere tavuk ve pilav ikram edildi. Yemekten sonra bazı kişilerde mide bulantısı ve ishal şikayetleri görüldü.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere başvuran 73 kişiden 51’i tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hastanede tedavisi süren 22 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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