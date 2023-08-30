Mevlitten sonra 37 kişi hastanelik oldu

Artvin'in Şavşat ilçesinde, mevlit yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 37 kişi, hastaneye başvurdu.

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Artvin’de Şavşat ilçesine bağlı Kirazlı köyünde dün, mevlit sonrası misafirlere tavuk, pilav ve sarma ikram edildi. Bir süre sonra misafirlerin bazılarında mide bulantısı ve kusma şikayeti görülmeye başlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 37 kişi, Şavşat Devlet Hastanesine başvurdu. Bu kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hastaneye başvuranlardan Şemistan Yalduz, Mevlit sonrası yemek ikramında bulunuldu. Yemekte tavuk, pilav ve sarma vardı. Yemek sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleri arttı. Rahatsızlanan bazı komşularımız bizlerle birlikte hastanede tedavi altına alındı. Şu an mide bulantısı ve kusma dışında önemli bir sorunumuz yok dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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