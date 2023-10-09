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Mezarlıkta bıçaklanmış ceset bulundu

Kayseri'de 34 yaşındaki Fehmi Lüp mezarlıkta bıçaklanmış halde ölü bulundu.

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Mezarlıkta bıçaklanmış ceset bulundu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki asri mezarlıkta hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ola yerine gelen ekipler, bıçaklanmış bir erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemede, cesedin 34 yaşındaki Fehmi Lüp’e ait olduğu tespit edildi. Cenaze, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, cinayet şüphesi ile çalışma başlattı. (DHA)

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