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Midibüse çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Mersin'de midibüse çarpan motosikletin sürücüsü Emirhan Zenginoğlu (32) hayatını kaybetti, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Midibüse çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Tarsus – Adana Gaziantep Otoyolu Altaylılar Mahallesi çıkışında meydana geldi. Emirhan Zenginoğlu yönetimindeki motosiklet, kavşakta dönüş yapan midibüse çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı Zenginoğlu, kurtarılamadı. Midibüs şoförü gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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