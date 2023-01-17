Mine, cinayet ihtimaliyle telefonundan son sinyalin alındığı yerde aranıyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçen yıl ağustos ayında kaybolan evli 1 çocuk annesi Mine Kocadağ'ın (25) öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine polis ekipleri, telefonundan son sinyalin alındığı Karahayıt Mahallesi'ndeki termal atık su kanalizasyonlarında arama çalışması başlattı.

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Gözler Mahallesi’nde yaşayan Mine Kocadağ, geçen yıl 18 Ağustos’ta akşam saatlerinde ortadan kayboldu. Bir otelde garson olarak çalışan eşi Mithat Kocadağ (31), polise giderek kayıp ihbarında bulundu.

Polisin yaptığı aramaya rağmen Mine Kocadağ bulunamadı. Kocadağ’ın ağabeyi Tayfun Koç, polise verdiği ifadesinde, kardeşini eşinin öldürmüş olabileceğini söyledi. Mithat Kocadağ ise ifadesinde eşinin nerede olduğunu bilmediğini belirtti. O dönem yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Mine Kocadağ’ın telefonunun en son Karahayıt Mahallesinden sinyal verdiğini belirledi. Bunun üzerine arama çalışmaları burada yoğunlaştırıldı.

Kocadağ’ın öldürülmüş ve cesedinin kanalizasyona atılmış olabileceği ihtimalini değerlendiren polis ekipleri, bölgede iş makineleriyle termal atık su kanalizasyonlarında arama çalışması başlattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi’ne ait iş makineleriyle Kocadağ’ı arama çalışmaları sürüyor. (DHA)