Minibüs arkadan motosiklete çarptı: 1 ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, servis minibüsünün arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü İlker Ertürk (44), yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinilk Mahallesi ‘nde gece saatlerinde Güvercinlik’te meydana gelen kazada Bodrum’dan Güvercinlik istikametine giden M.G. yönetimindeki 48 S 115 plakalı servis minibüsü aynı yönde önünde giden giden müzisyen ve ses teknisyeni 44 yaşındaki İlker Ertürk'ün kullandığı 48 ANB 856 plakalı motosiklete, iddiaya göre arkadan çarptı.

Minibüsün çarpması ile yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü Ertürk savruldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Ertürk’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Mumcular Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenilen motosiklet sürücüsü İlker Ertürk’ün cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis minibüs sürücüsü M.G.'yi gözaltına aldı.

ARKADAŞI AÇIKLAMA YAPTI, ÖNLEM ALINMAZ İSE DAHA ÇOK CAN KAYBI OLUR

Ertürk’ün arkadaşlarından Oğuzhan Türer yaptığı açıklamada “Her gün motorumla Güvercinlik Bodrum yolunu kullanıyorum. Defalarca S yani servis plaka araçların dikkatsizliğine, süratine, bencilliğine, sıkıştırmasına, zorla yol istemesini, sol şeritten tam gaz gitmesine şahit oldum. Bazılarını bizzat ikaz ettim, bazılarını Bodrum giriş kontrol noktasına, bazılarını ise güvercinlik yol kontrol noktasına plakalarıyla şikayet ettim. Sağ olsun memur arkadaşlar durdurup gereğini yaptılar. Maalesef dün gece yine bu S plakalı bir araç Tonmaister arkadaşımız İlker Ertürk’e motoruyla seyir halindeyken arkadan çarptı ve İlker hayatını kaybetti.

Ben iş dönüşü kazayı görüp durdum ama maalesef arkadaşımızı orada kaybettik. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz, işe giden personelin canlarını emanet ettiği bu araçlar ve şoförleri acilen denetlenmeli gerekirse teknolojik takip zorunlu tutulmalı tüm hareketleri kayda alınmalı. Denetlenmedikçe ve engel olunmadıkça daha çok can kaybı olur” dedi.

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