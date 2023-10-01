Minibüs beklerken aracın altında can verdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kavşakta minibüs bekleyen Ali İhsan İslamoğlu (54), bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

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Bursa’da gerçekleşen kaza, saat 12.00 sıralarında Orhangazi-İznik kara yolu Yeniköy Kavşağı’nda meydana geldi. İlçe merkezine gitmek için kara yolundaki kavşakta minibüs bekleyen Ali İhsan İslamoğlu, İznik istikametinden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 GLK 879 plakalı beyaz renkli otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobilin çarpmasıyla savrulan İslamoğlu, reklam tabelasına çarptıktan sonra yol kenarındaki zeytinliğe düştü. Sürücü, olay yerinden hızla uzaklaşırken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen İslamoğlu kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

İslamoğlu’nun cenazesi, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. (DHA)

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