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Minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bankete çarpıp devrildi. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

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Minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İzmir’den Turgutlu yönüne seyir halinde olan Muhammed A. (40) yönetimindeki 35 MB 5165 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki bankete çarptı ardından yolda savrularak devrildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde meydana gelen kazada ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen yaralılar Emircan. S., (6) Muhammed S. (12), Meysı H.M. (38), Ahmed S. (9), Yusuf S. (14), Bessam S. (45) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazanın ardından polis ekipleri köprüyü trafiğe kapatırken, İzmir’den Turgutlu yönüne olan geçişler yan yoldan sağlandı. (DHA)

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