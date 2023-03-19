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Minibüs, işçi servisiyle çarpıştı: 7 yaralı

Kütahya'da işçi servisi ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 21:21 - 19 Mart 2023 Güncellenme:
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Kaza, Dumlupınar Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Mahmut Çağlayan idaresindeki 43 S 0205 plakalı işçi servisiyle, Adem Kara yönetimindeki 43 NV 285 plakalı minibüs çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada orta refüje çıkan işçi servisi devrilirken içindeki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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