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Minibüs park halindeki 7 araca çarptı

Trabzon'da Karadeniz Sahil Yolunda seyir halindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında park halinde bulunan 7 araca çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

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Minibüs park halindeki 7 araca çarptı

Rize’den Trabzon istikametine seyir halinde olan 61 EL 855 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak sahil yolunda park halinde duran 7 araca çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada iki kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Hasarlı araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla kara yolunda trafik akışı yeniden normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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