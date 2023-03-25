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Minibüs süt tankerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da minibüsün süt tankerine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Minibüs süt tankerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Serkan Ersöz’ün (29) kullandığı 26 AGC 135 plakalı ticari minibüs, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 13. kilometresinde Ömer Kendigelen yönetimindeki süt tankerine arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüsteki Murat Apatürk (19) hayatını kaybetti.

TANKER SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan minibüs sürücüsü Ersöz, sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Süt tankerinin sürücüsü gözaltına alındı. (AA)

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