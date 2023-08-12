Minibüsle tarım aracı çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
Isparta'ın Senirkent ilçesinde işçi taşıyan minibüs ile "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Isparta’da R.E. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan minibüs, Kayaağzı mevkisinde Kadir Akkoç’un kullandığı tarım aracıyla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, minibüste bulunan Emine Dikyar’ın (39) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü Akkoç ile minibüsteki 12 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. (AA)