Miras kavgasında ateş ettiği kuzeni kaçınca ahırdaki 4 büyükbaşı öldürdü
Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesinde miras anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki kuzenin kavgası, 4 büyükbaş hayvanın ölümüyle son buldu.
Samsun’un Ondokuzmayıs ilçesine bağlı Kertme Mahallesi’nde bugün saat 15.15 sıralarında iddiaya göre, N.T., miras nedeniyle aralarında husumet bulunan kuzeni N.G.’nin evine gitti.
N.T., yaşanan tartışmanın ardından tabanca ile N.G.’ye ateş açtı. Şans eseri kurşunların isabet etmediği N.G., koşarak olay yerinden uzaklaştı. N.T. ise bu kez evin bahçesinde bulunan ahırdaki 4 büyükbaş hayvanı tabanca ile vurarak öldürdü.
Olay yerinden kaçan N.T., ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)