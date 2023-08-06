Mısır tarlasında ceset bulundu
Batman'da mısır tarlasında bir erkeğe ait ceset bulundu. Ölen kişinin Cevat T. (56) olduğu tespit edildi.
Gültepe Mahallesi Karabağ Parkı yakınlarındaki mısır tarlasında bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis tarafından dron ile tarlada yapılan taramada hareketsiz yatan kişinin yeri tespit edildi.
BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞLER
Ekipler, tespit edilen mevkiye gittiklerinde söz konusu kişinin bıçaklandığını ve hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin Cevat T. (56) olduğu tespit edildi. (AA)