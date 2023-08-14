Mısır tezgahı alev alev yandı
Bolu'da kentin en işlek caddesi İzzet Baysal'da bir apartmandan atılan sigara izmaritinin düştüğü mısır tezgahı alev alev yandı
Yangın, saat 14.00 sıralarında kentin en işlek caddesi İzzet Baysalda meydana geldi. Cadde üzerindeki Ergin Özyılmaza ait mısır tezgahı bir anda alev aldı.
Tezgahtan dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü.
İtfaiye ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında yangının tezgahın üst kısmındaki brandadan başladığı tespit edildi.
Cadde üzerindeki binadan atılan sigara izmaritinin tezgahın brandasının üstüne düşerek yangına neden olduğu iddia edildi.
Yangında mısır tezgahı kullanılamaz hale geldi. Yangın anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
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DHA-Genel – Türkiye-Bolu – Oğuzhan EKE
2023-08-14 15:41:43