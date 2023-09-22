MLKP operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşma kapsamında, terör örgütü MLKP’ye üye 18 şüpheli tespit edildi.
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen 13 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı işlemleri için emniyete götürüldü. Ekiplerin 6 şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor. (AA)