Mobilya döşeme imalathanesi alevlere teslim oldu
Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir mobilya döşeme imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Mersin’de Yalınayak Mahallesi’ndeki imalathanede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, iş yerinin üstündeki eve sıçramadan söndürüldü.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Yangın hasara yol açarken, çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı. (DHA)