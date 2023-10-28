Mobilya fabrikasında yangın: 1 yaralı
Kayseri'de, yatak ve baza üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınırken, olayda bir kişi yaralandı.
Kayseri’de çıkan yangın, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir yatak ve baza fabrikasında meydana geldi. Saat 13.00 sularında başlayan yangının sebebi henüz bilinmiyor. Alevler hızla yayıldı ve fabrikanın bir bölümünü sardı.
Yangın sırasında fabrikada bulunan bir kişi yaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında yol trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Yaralı kişi hastaneye sevk edilirken, yangın soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)