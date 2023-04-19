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Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde sanayi sitesi içerisinde çıkan yangın paniğe neden oldu. 2 kişinin dumandan etkilendiği yangının büyümesi üzerine polis ekipleri TOMA'lar ile itfaiye ekiplerine destek oldu.

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Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesindeki sanayi sitesi içerisinde bulunan mobilya imalathanesinde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

POLİS TOMA’LARLA MÜDAHALE ETTİ 

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine polis ekipleri de TOMA’lar ile alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerine destek oldu. Dumandan etkilenen 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler alevlerin diğer işyerlerine sıçraması için önlem alırken, yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor. (DHA)

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