Motokurye ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, otomobil ile motokuryenin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Adana'da ise yaşanan motosikletli kazasında 1 kişi öldü.

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İzmir’de gerçekleşen kaza, saat 02.30 sıralarında Hasan Yücel Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki 35 ERD 88 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Şafak Görkem Yeniay idaresindeki 35 BNN 247 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yeniay yola savrularak ağır yaralandı. Otomobil ise refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Motokurye Yeniay, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü E.D.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ADANA’DA 1 MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ 2 YARALI

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar D.B, C.K. ve Ahmet Alperen Önal önce Tufanbeyli Devlet Hastanesi’ne ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Ahmet Alperen Önal, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (AA)

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