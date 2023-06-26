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Motosiklet bariyere çarptı, olay yerinde hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Hamit Can Dalgakıranlar (25) hayatını kaybetti, arkasındaki E.G. (21) ise ağır yaralandı.

Yayınlanma: 15:25 - 26 Haziran 2023 Güncellenme:
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Motosiklet bariyere çarptı, olay yerinde hayatını kaybetti

İzmir’de gerçekleşen kaza, saat 12.00 sıralarında, İzmir- Aydın otoyolu Torbalı ilçesi Sağlık rampaları mevkisinde meydana geldi.

İzmir’den Aydın yönüne giden Hamit Can Dalgakıranların kontrolünü yitirdiği 35 BHL 922 plakalı motosiklet, bariyerlere çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi motosiklet sürücüsü Dalgakıranlar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan E.G. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Hamit Can Dalgakıranlar’ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi. (DHA)

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