Motosiklet kazasında yaralanan Zeynep’ten acı haber geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosikletine otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan, Bodrum Belediyesi'nin kafe çalışanı Zeynep Eriş (34), tedavi gördüğü hastanede 62 gün sonra hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi'nde Bodrum Belediyesi Gıda A.Ş.'ye ait bir restoranda çalışan 3 çocuk annesi aşçı Zeynep Eriş, 10 Kasım 2022 tarihinde işe gidiş yolunda kullandığı motosiklete bir aracın arkadan çarpması sonucu motosikletten düşerek ağır yaralanarak Bodrum devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yoğun ünitesinde tedavi altına alınan Eriş, 62 gün yaşama tutunabildi. Eriş'in dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Eriş için bugün Ortakent Yalı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Eriş'in babası Sami Eriş, CHP İlçe Başkanı Başar Bıyıklı, CHP Milletvekili Adayı Halil Karahan, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras ve yakınları katıldı. Eriş kılınan cenaze namazının ardından Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Bodrum Belediye Gıda A.Ş.'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: Acımız büyük… Geçirdiği trafik kazası sonucu bir süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren mesai arkadaşımız Zeynep Eriş'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet; ailesine ve çalışma arkadaşlarımıza sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun.