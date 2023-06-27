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Motosiklete yatar halde binen sürücüye para cezası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, motosiklette yatar halde seyreden sürücüye, 7 bin 558 lira ceza kesildi.

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Motosiklete yatar halde binen sürücüye para cezası

Fethiye-Antalya kara yolunda bir sürücünün motosikletin üzerinde yatar vaziyette hızla ilerlediğini gören başka araç sürücüleri, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücüyü tespit etti.

Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye, 7 bin 558 lira ceza uygulandı ve motosiklet trafikten men edildi. (AA)

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