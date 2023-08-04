Motosikletli kişiler bıçaklayarak öldürdü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kimliği belirlenemeyen motosikletli kişiler tarafından bir genç bıçaklanarak öldürüldü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Adana’nın Seyhan ilçesinin Gülpınar Mahallesi’nde gece saatlerinde Abdullah Yavuz (24), motosikletli ve henüz kimliği belirlenemeyen kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganlar, Yavuz’u bıçakladıktan sonra motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Yavuz’un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ÜVEY BABASINDAN HELALLİK İSTEMİŞ

Abdullah Yavuz’un üvey babası ve mahalle muhtarı Tahir Yesin, gazetecilere, gece uyurken oğlunun kapıyı açık bırakarak evden ayrıldığını fark ettiklerini söyledi.

Yavuz’un dün helallik almak için muhtarlığa geldiğini anlatan Yesin, şunları kaydetti:

“Elimi öptü ve helallik istedi. Neden diye sorduğumda ölüm kalım meselesi olduğunu söyledi ve hakkımı helal etmemi istedi. Ben de helal ettim. Saat 01.30’da ‘Abdullah’ı vurdular’ diye haber geldi. Kimin vurduğunu bilmiyoruz. 3 kişi motosikletle gelip sokakta çocuğu vuruyorlar.” (AA)

İlginizi Çekebilir İzmir'de kavgada kardeşini bıçaklan kişiyi öldürdü

İlginizi Çekebilir Bir intihar bir cinayet! Arkasından büyük bir dram çıktı