Motosikletli kurye 4 metre derinlikteki kuyuya uçtu
Bolu'da bir motosikletli kurye, menfez çalışmasının yapıldığı alanda uyarı levhasını görmezden gelerek yaklaşık 4 metre derinlikteki kuyuya uçtu.
D-100 karayolu Bolu Borazanlar Mahallesi’nde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Motosikletiyle yolda ilerleyen Mücahit Ö., uyarı levhasını fark etmedi ve menfez için açılan kuyuya düştü.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan motosikletli kurye, hastanede tedavi altına alındı. (DHA)