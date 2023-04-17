Motosikletliye çarpıp kaçtı: Film gibi kovalamaca

Kadıköy'de motosikletliye çarpan kamyonet sürücüsü kaçtı. Motosikletli yaralanırken, kazayı gören çevredekilerin kovalamacasıyla kamyonet sürücüsü yakalanarak polise teslim edildi. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, nefes kesen kovalamaca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kaza, 16 Nisan Pazar Günü Bağdat Caddesi’nde 18.00 sıralarında meydana geldi. İçinde 3 kişinin bulunduğu 80 DR 573 plakalı kamyonet, seyir halindeyken cadde de hatalı dönüş yapınca Murat Sözeri’nin kullandığı motosiklete çarptı.

Motosikletli yaralanırken, kamyonet sürücüsü hızla olay yerinden kaçmaya başladı. Kamyonetin kaçtığını gören çevredeki sürücüler, bir yandan polise haber verirken bir yandan da kamyonetin peşinden düştü.

Otomobil ve motosiklet sürücüleri ile kaçan kamyonet sürücüsü arasında cadde boyunca nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kamyonette bulunan 2 kişi yaya olarak kaçarken, sürücü yakalanarak polise teslim edildi.

EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Vatandaşlar tarafından yakalanan kamyonet sürücüsü, “Yanımdakiler söyledi kaç diye, ben öyle bir insan değilim” diyerek ağlamaya başladı. Kamyonet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yaralanan motosiklet sürücüsü Murat Sözeri ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada ayağı kırılan Murat Sözeri, kendisine çarpıp kaçan kamyonet sürücüsünden şikayetçi oldu.

Kazayı gören Müjdat Bulut, “Kamyonet en sol şeritte park halinde bekliyordu. Sonra aniden dönüş yapmak isteyince otobüs duruyor ama en sağ şeritten gelen motosikletliye çarptı. Kamyonet sürücüsü kaçtı ama peşinden gidenler yakalamış. Hatalı dönmeye çalıştığı için kaza oldu” diye konuştu. (DHA)

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