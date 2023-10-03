Motosikletteki kadının çatasından Kalaşnikof çıktı
Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosiklette yakalanan kadının çantasıdnan Kalaşnikof piyade tüfeği ve içinde 30 mermi bulunan şarjör çıktı.
Adana Seyhan’a bağlı Hürriyet Mahallesi’nde Emniyet Müdürlüğü’nün Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri , sokakta seyir halindeki şüpheli motosikleti durdurmak istedi.
Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan motosikletli şüpheli kaçtı. Ekipler, takip ettiği motosikletliyi ara sokakta durdurup, sürücü A.P. ile arkasında oturan A.E. isimli kadını gözaltına aldı.
A.E.’nin elindeki pazar arabasında yapılan aramada Kalaşnikof marka piyade tüfeği ile silaha takılı ve içinde 30 fişek bulunan şarjör ele geçirildi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)