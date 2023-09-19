Motosikletten düşen alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı

Bursa'da motosikletten düşen ve alkollü olduğu tespit edilen Cem T. polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkol testini ve tedaviyi kabul etmeyen ve "Bana komplo mu kuruyorsunuz?" diyen Cem T. güçlükle ikna edildi.

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Cem T. saat 01.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Yıldırım Caddesi’nde kullandığı motosikletin kontrolünü kaybederek devirdi. Motosikletten düşen sürücü yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tedaviyi kabul etmeyen ve alkollü anlaşılan Cem T. polis ekiplerinin alkol testi yapmasına da izin vermedi. Ayakta zor duran sürücü, “Bana komplo mu kuruyorsunuz? Ben kızıma burs bulmaya çalışıyorum. Kızım için ölürüm. Kızımın eğitimi için yatar ölürüm burada. Kızımı fakülteye götüreceğim” diyerek hem polis hem de sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Güçlükle ikna edilen ve polisin elinden aldığı alkolmetreyi kendisi üfleyen Cem T.’nin 2.55 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Motosikletini alıp gitmek isteyen sürücü, ifadesi için emniyete götürülürken, alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL cezai işlem uygulandı, ehliyetine de 6 ay süre ile el konuldu. (DHA)