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MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız” denildi.

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