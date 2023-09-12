MSB duyurdu: Sınırda 7 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınır hattında 7 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişilerin Türkiye’den Yunanistan’a ve Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığı açıklandı.
YAKALANANLARIN 3’Ü FETÖ, 1’İ IŞİD MENSUBU
MSB’den olayla ilgili paylaşılan mesajda şöyle denildi:
* “Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı.
* Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.”