4 terörist teslim oldu
Bugün terör örgütü PKK'dan kaçan 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Deprem bölgesindeki faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadelemiz de aralıksız sürüyor. Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu” ifadeleri kullanıldı.
2 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; bugün terör örgütü PKK’dan kaçan 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.