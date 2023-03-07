Abone Ol

4 terörist teslim oldu

Bugün terör örgütü PKK'dan kaçan 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yayınlanma: 19:48 - 07 Mart 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
4 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Deprem bölgesindeki faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadelemiz de aralıksız sürüyor. Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu” ifadeleri kullanıldı.

2 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; bugün terör örgütü PKK’dan kaçan 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
deprem Irak Milli Savunma Bakanlığı PKK terörist Twitter
X Reklam