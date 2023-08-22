Abone Ol

MSB: Hudutlarda 7’si PKK/KCK, 2’si FETÖ mensubu 12 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si PKK/KCK, 2'si de FETÖ terör örgütü mensubu 12 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
MSB: Hudutlarda 7’si PKK/KCK, 2’si FETÖ mensubu 12 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahıslardan 7’sinin PKK/KCK, 2’sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi. (DHA)

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildiİlginizi ÇekebilirMSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam