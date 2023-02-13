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MSB: PKK’lı 2 terörist, Habur’da Hudut Karakoluna teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'da Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

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MSB: PKK’lı 2 terörist, Habur’da Hudut Karakoluna teslim oldu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Deprem bölgesindeki faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadelemiz de aralıksız sürüyor. Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu” denildi. (DHA)

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