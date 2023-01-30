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MSB: PKK’lı 2 terörist, Habur’da teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'da hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

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MSB: PKK’lı 2 terörist, Habur’da teslim oldu

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Son olarak Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu” denildi. DHA

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