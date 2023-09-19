MSB: Sınırlarda 6 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye, Türkiye'den de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, birinin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, yakalanan kişilerden 4’ünün FETÖ, 1’inin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendiği aktarıldı. (DHA)