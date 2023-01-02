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MSB: Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan tarafından Türk sahiline 3.62 mil mesafede kara sularına itilen düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek kurtarıldığını duyurdu.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ege Denizi’nin Çeşme güneybatısında, 29 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin Türk sahiline 3.62 mil mesafede kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı” denildi. (DHA)

Çeşme Milli Savunma Bakanlığı Twitter Yunanistan
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