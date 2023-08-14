MSB: Yunanistan ve Suriye sınırında 7 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan ve Suriye sınırında 5'i FETÖ, 1'i PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 7 kişinin yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Yunanistan ve Suriye’den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ, 1’inin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi. (DHA)