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MSB: Yunanistan ve Suriye sınırında 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan ve Suriye sınırında 5'i FETÖ, 1'i PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 7 kişinin yakalandığını duyurdu.

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MSB: Yunanistan ve Suriye sınırında 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Yunanistan ve Suriye’den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ, 1’inin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi. (DHA)

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