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MSB: Yunanistan’dan Türkiye’ye girmeye çalışan 17 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 11'i FETÖ mensubu, 17 kişinin yakalandığını duyurdu.

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MSB: Yunanistan’dan Türkiye’ye girmeye çalışan 17 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Twitter’da yapılan açıklamada, “Yasa dışı yollarla Yunanistan’dan ülkemize girmeye çalışan 17 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 11’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi. (DHA)

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