Abone Ol

MSB’den Fırat Kalkanı Harekatı’nın 7’nci yılı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 7'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
MSB’den Fırat Kalkanı Harekatı’nın 7’nci yılı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, “7 yıl önce gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı ile 4 binden fazla DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getiren Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve kahraman Mehmetçiğimizi gururla selamlıyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz” ifadeleri kullanıldı. (DHA)

MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit olduİlginizi ÇekebilirMSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu
X Reklam