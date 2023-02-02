Muavinin öldüğü yolcu otobüsü kazasında şoföre tutuklama
24 yaşındaki muavin Mert Balcı'nın hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı kazada yolcu otobüsünün şoförü Cemalettin Ruhhan tutuklandı.
Kaza, dün sabah Tokat-Sivas yolunun Kızıliniş mevkisinde meydana geldi. Van’dan Samsun’a giden Cemalettin Ruhhan yönetimindeki yolcu otobüsü, bölgedeki kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada otobüs muavini Mert Balcı hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Mert Balcı’nın cenazesi de Niksar ilçesinde toprağa verildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Cemalettin Ruhhan, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
DHA