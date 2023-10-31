Müdürün, bağışlanan bilgisayarları satıp kumar oynadığı iddia edildi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, okul müdürü M.A.'nın gurbetçiler tarafından bağışlanan bilgisayarları satıp kumar oynadığı iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

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Afyonkarahisar’ın Güveççi köyündeki ortaokul, köyden gelen taleplere yanıt vermek amacıyla gurbetçiler tarafından 19 dizüstü bilgisayarla donatılmıştı.

İddialara göre, okul müdürü M.A., bu bilgisayarlardan 9’unu 4 bin 500 euro karşılığında sattı ve elde ettiği parayla internet üzerinden kumar oynadı, ancak kaybetti. Olayın ardından M.A.’nın izin alarak memleketi Düzce’ye gittiği ileri sürüldü.

Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz, iddiaların ardından inceleme başlattıklarını ve konuyu ilgili makamlara bildirdiklerini açıkladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve kaymakamlık da olayla ilgili bilgilendirildi. (DHA)

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