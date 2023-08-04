Muğla’da 12 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Muğla’da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması amacıyla 1-4 Ağustos tarihleri arasında 68 düzensiz göçmen yakalandı, 12 organizatör tutuklandı.
Muğla'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması amacıyla 1-4 Ağustos tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından 12 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edilirken, 68 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kapsamda; göçmen kaçakçılığı olaylarına karışan 21 organizatör şüphelisinden 12'si tutuklanırken 9’u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 6 araç, 2 bot, 2 bot motoru ve muhtelif malzemelere el konuldu. Yakalanan 68 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.