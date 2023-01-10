Muğla’da domuz katliamına sert tepki

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 10’dan fazla domuzun tüfekle öldürülerek ormanlık alana atılmasına vatandaşlar sert tepki gösterdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi Hattat Koyu ile Cennetkoy arasındaki bölgede bu sabah yürüyüş yapanların 10’un üzerinde domuzun vurularak öldürüldüğünü görmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Doğa yürüyüşüne çıkanların av tüfeği ve domuz kurşunu ile vurulmuş ve aralarında yavru domuzların da bulunduğu ondan fazla ölü domuz tespit ettiği belirtildi.

Domuzların iki hafta içerisinde değişik zamanlarda öldürüldüğünü belirten emekli Eczacı Nurten Kılıçkan (54) “Bu bölgede sık sık yürüyüş yapıyoruz, son günlerde sağa solu yolların kenarına atılmış ormanlık alanlardaki patikalarda domuz ölülerine gördük, ondan fazla domuz ölüsü saydık. Konu ile ilgili makamlara şikayette bulunduk, burada rastgele elinde tüfekle domuz katliamı yapan kişi veya kişilerin bulunmasını istiyoruz, şu anda domuzların birçoğu hamile veya doğurmuş durumda peşinde yavruları ile geziyorlar” diye konuştu.

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.