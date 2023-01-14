Muğla’da otomobil domuz sürüsüne çarptı: 3 domuz öldü

Bodrum’un Torba Mahallesi’nde bugün akşam saatlerinde meydana gelen kazada domuz sürüsüne çarpan otomobil hurdaya döndü. Sürüdeki iki domuz öldü. Ölen anne domuzun karnındaki cenin domuzlar yola saçıldı. Bodrum’da meydana gelen kazalarda bir hafta içerisinde 3 hamile domuzun yaşamını yitirdiği belirtildi

Yaşar ANTER

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Bodrum'un Torba Mahallesi Emin Anter Bulvarı'nda bugün saat 20.30 sıralarında meydana gelen kazada Kazım Akgöz'ün kullandığı 48 ABP 876 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsüne çarptı. Kazada otomobil hurda haline gelirken biri anne domuz olmak üzere iki domuz öldü.

CENİNLER YOLLARA SAÇILDI

Kaza sırasında yolun tam ortasındaki refüjde ölen anne domuzun yarılan karnından cadde saçılan cenin domuz yavruları olay yerinde güvenlik önlemi alan trafik polislerini de şok etti. Kazada iki domuz telef oldu.

KAZANIN ŞOKUNU ATLATAMADI

Bodrum'daki bir emlak şirketinin yöneticiliğini yapan Kazım Akgöz ise yaptığı açıklamada “Hala büyük bir şok içerisindeyim, ben Kaynar Mevkii'ndeki evime gidiyordum, domuz sürüsü ormanlık alandan birden ard arda caddeye fırladı, yapabilecek bir şeyim yoktu, sürüye çarpmak zorunda kaldım” diye konuştu. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

BİR HAFTADA 3 ANNE DOMUZ KAZAYA KURBAN GİTTİ

Bodrum'da son bir hafta içerisinde 3 hamile domuzun otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdiği belirtilerek sürücülerin özellikle yerleşim yerlerinde çok daha dikkatli olmaları istendi.